Диетолог объяснила, как повысить метаболизм в состоянии покоя

Диетолог объяснила, как повысить метаболизм в состоянии покояЕсть три эффективных способа
Скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR) — это количество калорий, необходимое вашему организму для выполнения основных функций: циркуляции крови, дыхания, производства клеток. Этот показатель составляет значительную часть ежедневных затрат энергии.
На RMR влияют возраст, пол, вес, состав тела, генетика. К примеру, люди с большим количеством мышечной массы имеют более высокий RMR. Определить этот показатель можно разными способами. Например, при помощи уравнений, калькуляторов, непрямой калометрии, анализа состава тела.
Существует три наиболее продуктивных способа увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя.
Наращивайте мышечную массу. В этом помогут силовые тренировки. Старайтесь их ставить себе хотя бы два-три раза в неделю, чтобы увидеть результаты.
Оставайтесь активными в течение дня. Ходьба и даже ёрзание на месте увеличивают ежедневный расход энергии.
Употребляйте достаточное количество белка. Организм сжигает больше калорий, когда переваривает белок. Также благодаря этому веществу вы сможете сохранить мышечную массу.
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