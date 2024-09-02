Диетолог объяснила, как повысить метаболизм в состоянии покоя

Существует три наиболее продуктивных способа увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя.

Наращивайте мышечную массу. В этом помогут силовые тренировки. Старайтесь их ставить себе хотя бы два-три раза в неделю, чтобы увидеть результаты.

Оставайтесь активными в течение дня. Ходьба и даже ёрзание на месте увеличивают ежедневный расход энергии.

Употребляйте достаточное количество белка. Организм сжигает больше калорий, когда переваривает белок. Также благодаря этому веществу вы сможете сохранить мышечную массу.

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