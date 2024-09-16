Диетолог объяснила, как правильно читать этикетки продуктов, если вы хотите похудеть

Есть несколько причин, по которым чтение этикеток продуктов питания играет важную роль в похудении.

Осознание калорийности. Решающее значение для снижения веса имеет понимание того, сколько калорий вы потребляете. На этикетках продуктов вы найдёте точные цифры.

Баланс питательных веществ. Благодаря информации на этикетке вы сможете его поддерживать.

Определение скрытых сахаров и жиров. Они есть во многих продуктах.

Контроль порций. Размеры порций указываются тоже на этикетках.