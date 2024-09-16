Диетолог объяснила, как правильно читать этикетки продуктов, если вы хотите похудеть

Диетолог объяснила, как правильно читать этикетки продуктов, если вы хотите похудетьВот на что нужно обращать внимание
Есть несколько причин, по которым чтение этикеток продуктов питания играет важную роль в похудении.
Осознание калорийности. Решающее значение для снижения веса имеет понимание того, сколько калорий вы потребляете. На этикетках продуктов вы найдёте точные цифры.
Баланс питательных веществ. Благодаря информации на этикетке вы сможете его поддерживать.
Определение скрытых сахаров и жиров. Они есть во многих продуктах.
Контроль порций. Размеры порций указываются тоже на этикетках.
Обращайте внимание в списке ингредиентов продукта на следующие компоненты.
Добавленные сахара. Они могут быть скрыты под такими названиями, как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тростниковый сахар и патока. Продукты, где сахар указан среди первых нескольких ингредиентов, вероятно, содержат много добавленных сахаров.
Очищенные зёрна. Наличие белой муки или обогащённой пшеничной муки указывает на очищенные зёрна, которые менее питательны, чем цельные. Выбирайте продукты, где цельные зёрна указаны в качестве первого ингредиента.
Искусственные добавки. Это консерванты, искусственные красители и усилители вкуса.
Гидрогенизированные масла. Это источники трансжиров. Если в списке ингредиентов вы видите гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла, лучше избегать этого продукта или ограничить его потребление.
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