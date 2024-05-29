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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 мая 2024, 04:30
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Диетолог объяснила, как работает элиминационная диета и кому она нужна

Возьмите это себе на заметку
Известно, что определённые продукты могут вызвать проблемы с кожей, вздутие живота, усталость. Чтобы понять, из-за чего возникают у конкретного человека эти проблемы, вводят элиминационную диету.
Диетолог объяснила, как работает элиминационная диета и кому она нужна
© Signos

Элиминационная диета представляет собой краткосрочный план питания, при котором из рациона убираются продукты, способные вызывать побочные реакции или определённые симптомы. Цель такого рациона — понять, какая пища приводит к неприятным симптомам или аллергии.

Также элиминационный вариант питания может улучшить ваше самочувствие, устранив любую пищевую чувствительность или аллергию. Это может способствовать похудению.

Диетолог объяснила, как работает элиминационная диета и кому она нужна
© Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Для соблюдения элиминационной диеты нужно перестать есть продукты, способные вызвать аллергию, на какой-то период. Обычно это от двух до четырёх недель.

Важно при этом вести подробный дневник питания, чтобы отслеживать всё, что едите, и все симптомы после употребления пищи. Указывайте в дневнике продукты, время суток и размеры порций. Записывайте любые симптомы, возникающие после еды, их тяжесть и продолжительность.

Элиминационная диета может быть полезна людям с синдромом раздражённого кишечника, пищевой непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями, при которых определённые продукты могут усугублять симптомы.

Тем не менее перед соблюдением элиминационной диеты нужно проконсультироваться с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.