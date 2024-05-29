Диетолог объяснила, как работает элиминационная диета и кому она нужна

Для соблюдения элиминационной диеты нужно перестать есть продукты, способные вызвать аллергию, на какой-то период. Обычно это от двух до четырёх недель.

Важно при этом вести подробный дневник питания, чтобы отслеживать всё, что едите, и все симптомы после употребления пищи. Указывайте в дневнике продукты, время суток и размеры порций. Записывайте любые симптомы, возникающие после еды, их тяжесть и продолжительность.

Элиминационная диета может быть полезна людям с синдромом раздражённого кишечника, пищевой непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями, при которых определённые продукты могут усугублять симптомы.

Тем не менее перед соблюдением элиминационной диеты нужно проконсультироваться с врачом.

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