Диетолог объяснила, какое масло полезнее для здоровья: оливковое или масло авокадо

Диетолог объяснила, какое масло полезнее для здоровья: оливковое или масло авокадоВот что показывают исследования
Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Также в нём много витамина Е: на 1 г больше на столовую ложку по сравнению с оливковым. В масле авокадо чуть больше калорий и жира, но меньше насыщенных жиров.
Оливковое масло отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Олеиновой кислоты в нём столько же, как в масле авокадо. Также это прекрасный источник антиоксидантов: витамина Е, полифенолов.
У масла авокадо и оливкового масла схожие полезные свойства. Исследование с участием более 93 000 человек показало, что у тех, кто употреблял мононенасыщенные жиры из растительных продуктов, таких как оливковое масло и авокадо, был ниже уровень смертности от рака и болезней сердца.
В ходе эксперимента с участием 13 человек выяснилось, что те, кто ел пищу с маслом авокадо, имели значительно более низкие уровни триглицеридов (жира, содержащегося в крови), общего и вредного холестерина, воспалительных молекул и сахара в крови по сравнению с теми, кто ел пищу со сливочным маслом.
За счёт высокого содержания витамина Е масло авокадо также может принести пользу здоровью кожи. Одно исследование показало, что крем, содержащий масло авокадо и витамин B12, был эффективен для долгосрочного лечения псориаза.
В оливковом масле много противовоспалительных полифенолов. Они могут снизить риск возникновения рака, болезней сердца, защищают от нейродегенеративных заболеваний и остеопороза. Также употребление оливкового масла улучшает работу мозга.
У масла авокадо более высокая температура дымления, то есть с ним хорошо готовить блюда на сильном огне. Оно подходит для заправок и в качестве завершающего блюдо ингредиента.
С другой стороны, оливковое масло, особенно оливковое масло первого отжима, — основной продукт средиземноморской диеты. Оно связано с уменьшением риска развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа и снижения когнитивных способностей. Лучше использовать это масло в холодных блюдах или для приготовления пищи на слабом или среднем огне.
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