Диетолог объяснила, какое масло полезнее для здоровья: оливковое или масло авокадо

Масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой. Также в нём много витамина Е: на 1 г больше на столовую ложку по сравнению с оливковым. В масле авокадо чуть больше калорий и жира, но меньше насыщенных жиров.

Оливковое масло отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Олеиновой кислоты в нём столько же, как в масле авокадо. Также это прекрасный источник антиоксидантов: витамина Е, полифенолов.

У масла авокадо и оливкового масла схожие полезные свойства. Исследование с участием более 93 000 человек показало, что у тех, кто употреблял мононенасыщенные жиры из растительных продуктов, таких как оливковое масло и авокадо, был ниже уровень смертности от рака и болезней сердца.