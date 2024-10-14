Диетолог объяснила, какой греческий йогурт эффективнее при похудении: обезжиренный или жирный

Андреа Соарес, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии из Top Nutrition Coaching, говорит, что жирный и обезжиренный варианты греческого йогурта имеют свои преимущества для организма. Но ответ на вопрос, что лучше для похудения, не всегда однозначен.

В жирном греческом йогурте содержится 4−7% молочного жира. В нём также больше калорий, (150−200 на порцию) и жирорастворимых витаминов (А и D), которые важны для здоровья костей и иммунитета. Этот вариант йогурта позволяет дольше чувствовать себя сытым.

С другой стороны, обезжиренный греческий йогурт менее калориен по сравнению с жирным вариантом.