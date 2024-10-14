Диетолог объяснила, какой греческий йогурт эффективнее при похудении: обезжиренный или жирный

Диетолог объяснила, какой греческий йогурт эффективнее при похудении: обезжиренный или жирныйВсё не так просто
Андреа Соарес, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии из Top Nutrition Coaching, говорит, что жирный и обезжиренный варианты греческого йогурта имеют свои преимущества для организма. Но ответ на вопрос, что лучше для похудения, не всегда однозначен.
В жирном греческом йогурте содержится 4−7% молочного жира. В нём также больше калорий, (150−200 на порцию) и жирорастворимых витаминов (А и D), которые важны для здоровья костей и иммунитета. Этот вариант йогурта позволяет дольше чувствовать себя сытым.
С другой стороны, обезжиренный греческий йогурт менее калориен по сравнению с жирным вариантом.
Выбор между жирным и обезжиренным греческим йогуртом зависит от вашей ситуации. Жирный йогурт может дать чувство сытости и, как показали исследования, не способствует набору веса. При этом обезжиренный йогурт идеально подходит тем, кто сосредоточен на контроле калорий. Оба варианта также содержат белок и пробиотики.
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