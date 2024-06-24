Диетолог объяснила, когда лучше есть: до или после пробежки

Диетолог объяснила, когда лучше есть: до или после пробежкиВот о чём следует помнить
Самое главное — правильно сочетать кардио с питанием и перекусами. Но когда лучше всего «подзаправляться»: до пробежки или после?
Если вы бегаете 45 минут и дольше, то будет полезно съесть что-то до и после тренировки. После такой пробежки рекомендуется употреблять углеводы и белки вместе.
До пробежки (за 20−30 минут до начала) нужно съесть несколько простых углеводов. Это могут быть крендельки, тосты, фрукты, жевательные конфеты.
Что касается комбинации белков и углеводов после пробежки, то рекомендуется потреблять 0,3 г белка на кг веса тела и в два-три раза больше углеводов. Если же вы бегаете 90 минут и дольше, то ешьте до неё, во время и после.
Перед пробежкой избегайте употребления клетчатки и жиров.
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