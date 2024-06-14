Диетолог объяснила, может ли рацион на 1200 ккал помешать похудению

Около 1200 ккал в сутки или больше может хватить средней женщине, а вот среднестатистическому мужчине понадобится больше 1200 ккал. Если вы станете есть меньше, чем требуется для основного обмена веществ, это может помешать нормальному повседневному функционированию организма.

Если потребление 1200 калорий ниже предполагаемого уровня метаболизма, этот план питания может иметь вредные для здоровья последствия. Чаще всего в этом случае гормоны голода грелин и лептин подавляются, из-за чего людям очень трудно определить, наелись они или всё ещё голодны.

Также при похудении для поддержания результатов количество потребляемых калорий тоже придётся ограничить.

По мнению диетолога, очень сложно потреблять менее 1200 калорий или даже 1200 и иметь при этом энергию для повседневной жизни.

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