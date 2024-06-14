Диетолог объяснила, может ли рацион на 1200 ккал помешать похудению

Диетолог объяснила, может ли рацион на 1200 ккал помешать похудениюВот о чём важно помнить
Диета на 1200 калорий не учитывает ежедневные потребности каждого человека. Об этом сказала Кортни Пелитера, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на спортивном и оздоровительном питании в Top Nutrition. Большая часть потребностей в калориях исходит от вашего основного обмена веществ (BMR). То есть от энергии, которая нужна организму для выполнения повседневных функций: дыхания, пищеварения, роста волос и кожи, поддержания биения сердца и т. д. Это зависит от размера тела отдельного человека.
Исследования показывают, что время, проведённое в зале, компенсирует лишь небольшую часть ежедневного потребления калорий. Также нам нужна энергия для переваривания пищи. На это уходит примерно 10% ежедневного потребления калорий.
Около 1200 ккал в сутки или больше может хватить средней женщине, а вот среднестатистическому мужчине понадобится больше 1200 ккал. Если вы станете есть меньше, чем требуется для основного обмена веществ, это может помешать нормальному повседневному функционированию организма.
Если потребление 1200 калорий ниже предполагаемого уровня метаболизма, этот план питания может иметь вредные для здоровья последствия. Чаще всего в этом случае гормоны голода грелин и лептин подавляются, из-за чего людям очень трудно определить, наелись они или всё ещё голодны.
Также при похудении для поддержания результатов количество потребляемых калорий тоже придётся ограничить.
По мнению диетолога, очень сложно потреблять менее 1200 калорий или даже 1200 и иметь при этом энергию для повседневной жизни.
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