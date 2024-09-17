Диетолог объяснила, на чём нужно сосредоточиться при похудении: на питании или подсчёте калорий

Питание — решающий фактор в снижении веса. Продукты, которые мы едим, влияют на организм по-разному. Для эффективного похудения рекомендуется стремиться к сбалансированной диете, включающей разнообразную пищу. Это постные белки, бобы, чечевица, фрукты и овощи. У каждого из этих типов продуктов — свои преимущества. Например, бобовые богаты клетчаткой, которая насыщает, улучшает пищеварение, фрукты дают клетчатку, витамины и минералы.

В то же время потеря веса сводится к потреблению меньшего количества калорий, чем мы используем. Этот подход заключается в изучении калорийности продуктов, которые вы регулярно едите.