Диетолог объяснила, почему опасно потреблять всего 1200 ккал в сутки

Диетолог объяснила, почему опасно потреблять всего 1200 ккал в суткиВсё дело в нехватке питательных веществ
Кэтрин Мецгар, доктор философии, сертифицированный диетолог, работала со многими худеющими людьми. В том числе с теми, кто потреблял всего 1200 ккал и меньше в день. У них действительно могла наблюдаться кратковременная потеря веса, но большинство всё равно сталкиваются с постоянным чувством голода, усталостью, ощущением себя неудачником, когда не могут удержать этот вес. Часто он возвращается, и иногда они становятся даже полнее, чем раньше.
Хотя для большинства взрослых нижняя граница нормы - 1200 ккал в сутки, обычно этого недостаточно для удовлетворения основных потребностей в энергии и питательных веществах. Хроническое недоедание может вызвать усталость и низкий уровень энергии, раздражительность и перепады настроения, нехватку питательных веществ, выпадение волос, гормональный дисбаланс, потерю костной массы со временем. Также это может замедлить обмен веществ, из-за чего поддерживать вес будет сложнее.
Существуют и предупреждающие признаки того, что вы потребляете слишком мало калорий. Это постоянная усталость или низкий уровень энергии, постоянное ощущение холода, раздражительность, изменение волос или ногтей, плохой сон, трудности с концентрацией, у женщин - пропадание менструации.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.