Диетолог объяснила, почему опасно потреблять всего 1200 ккал в сутки

Хотя для большинства взрослых нижняя граница нормы - 1200 ккал в сутки, обычно этого недостаточно для удовлетворения основных потребностей в энергии и питательных веществах. Хроническое недоедание может вызвать усталость и низкий уровень энергии, раздражительность и перепады настроения, нехватку питательных веществ, выпадение волос, гормональный дисбаланс, потерю костной массы со временем. Также это может замедлить обмен веществ, из-за чего поддерживать вес будет сложнее.

Существуют и предупреждающие признаки того, что вы потребляете слишком мало калорий. Это постоянная усталость или низкий уровень энергии, постоянное ощущение холода, раздражительность, изменение волос или ногтей, плохой сон, трудности с концентрацией, у женщин - пропадание менструации.

