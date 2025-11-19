Диетолог объяснила, почему переедание в праздники не вредит здоровью

Когда мы плотно едим в праздники, то потребляем больше макронутриентов, чем обычно, и за более короткое время. Это значит, что пища будет перевариваться медленнее, а также медленнее проходить через желудочно-кишечный тракт. Такой более медленный процесс будет полезен для устойчивого контроля энергии и аппетита.

Чтобы уменьшить физический дискомфорт от переедания, старайтесь оставаться в вертикальном положении после еды не менее двух-трёх часов. Также для пищеварения может быть полезна 10-15-минутная прогулка. Она усиливает сокращения желудка и общий кровоток в желудочно-кишечном тракте.