Диетолог объяснила, почему потребности человека в калориях с возрастом меняются

Уровень активности — это основной фактор, определяющий ежедневные потребности человека в калориях. Тем, кто активно занимается спортом, требуется больше калорий, так как во время упражнений их сжигается больше, чем во время отдыха. Кроме того, организму нужны дополнительные калории ещё и для восстановления.

Чем старше вы становитесь, тем меньше калорий вам может требоваться. Связано это отчасти с потерей мышечной массы и набором жира с возрастом. Мышцы же сжигают калорий больше сами по себе.

Помимо этого, активность с возрастом снижается из-за травм и других физических ограничений. Это ещё больше снижает расход калорий.

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