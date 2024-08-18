Диетолог объяснила, почему потребности человека в калориях с возрастом меняются

Диетолог объяснила, почему потребности человека в калориях с возрастом меняютсяВот что об этом нужно знать
Младенцам и детям нужно получать много калорий, поскольку их тела быстро растут. Когда мы становимся взрослыми, наш обмен веществ обычно замедляется. Поэтому, как правило, потребности в калориях уменьшаются. Для поддержания быстрого метаболизма нужно следовать питательному, богатому белком плану питания, регулярно заниматься спортом (в идеале — по мере старения наращивать мышцы).
Калория представляет собой единицу энергии, которая питает наш организм. Когда вы едите, организм преобразует пищу в энергию, которая либо используется сразу, либо сохраняется на будущее.
Уровень активности — это основной фактор, определяющий ежедневные потребности человека в калориях. Тем, кто активно занимается спортом, требуется больше калорий, так как во время упражнений их сжигается больше, чем во время отдыха. Кроме того, организму нужны дополнительные калории ещё и для восстановления.
Чем старше вы становитесь, тем меньше калорий вам может требоваться. Связано это отчасти с потерей мышечной массы и набором жира с возрастом. Мышцы же сжигают калорий больше сами по себе.
Помимо этого, активность с возрастом снижается из-за травм и других физических ограничений. Это ещё больше снижает расход калорий.
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