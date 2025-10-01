Диетолог объяснила, почему восемь стаканов воды нужно пить не всем

Младенцам до 6 месяцев воду давать вообще не рекомендуется. В возрасте от 6 до 12 месяцев норма потребления воды - от 1/2 стакана до 1 стакана в сутки.

Дети должны выпивать в день от 1 до 5 чашек воды и от 2 до 3 чашек молока, подростки - 7-8 чашек воды.

Взрослым людям нужно получать в сутки 15,5 стаканов (3,7 л, для мужчин) и 11,5 стаканов (2,7 л, для женщин) жидкости. Сюда входит обычная вода, вода в напитках и продуктах питания.

При беременности женщина должна потреблять от 8 до 12 чашек воды в день в дополнение к жидкости из продуктов и других напитков. При грудном вскармливании это количество возрастает до 16 чашек в сутки. Пожилым людям рекомендуется выпивать в день 13 (для мужчин) или 9 чашек (для женщин) жидкости в возрасте 51 год и старше.