Диетолог объяснила, полезны ли для здоровья крендели с солью

Диетолог объяснила, полезны ли для здоровья крендели с сольюВот о чём важно знать
По словам диетолога, крендели с солью действительно могут быть частью здорового питания. Вот в чём плюсы и минусы такой закуски.
Дают заряд энергии. Углеводы — предпочтительный источник топлива для тела и мозга. Крендели с солью — это простые углеводы, то есть они перевариваются быстрее и дают почти мгновенный прилив энергии.
Вы получите больше клетчатки. Порция пшеничных кренделей весом 57 г содержит 4 г клетчатки, то есть более 10% рекомендуемой суточной нормы в 25−30 г.
Вы удовлетворите потребности организма в витаминах и минералах. Крендели из обогащённой пшеничной муки могут содержать больше железа, витаминов группы B и кальция.
Вы можете потреблять избыточное количество натрия. Это может быть опасно для тех, у кого есть болезни сердца или гипертония. Одна порция из 10 крендельков содержит 744 мг натрия, что составляет 32% от рекомендуемых 2300 мг в сутки и 1500 мг в сутки для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией.
Ваш уровень сахара в крови может подскочить слишком высоко. Крендельки имеют высокий гликемический индекс, то есть они быстро перевариваются, вызывая резкий подъём сахара в крови. Это может стать проблемой для людей с диабетом 2 типа, предиабетом или резистентностью к инсулину. Сочетайте крендели с орехами, сыром или любимым соусом, чтобы «сгладить» показатели глюкозы в крови.
Как правило, в кренделях есть глютен. Поэтому их нужно с осторожностью есть тем, у кого целиакия или чувствительностью к глютену.
Традиционные крендели из белой муки содержат много углеводов и имеют низкую пищевую ценность, но употребление их с более питательной пищей может решить эти проблемы. Кроме того, цельнозерновые, обогащённые крендели с солью позволят вам получить клетчатку, железо, витамины группы B.
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