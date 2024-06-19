Диетолог объяснила, полезны ли для здоровья крендели с солью

По словам диетолога, крендели с солью действительно могут быть частью здорового питания. Вот в чём плюсы и минусы такой закуски.

Дают заряд энергии. Углеводы — предпочтительный источник топлива для тела и мозга. Крендели с солью — это простые углеводы, то есть они перевариваются быстрее и дают почти мгновенный прилив энергии.

Вы получите больше клетчатки. Порция пшеничных кренделей весом 57 г содержит 4 г клетчатки, то есть более 10% рекомендуемой суточной нормы в 25−30 г.

Вы удовлетворите потребности организма в витаминах и минералах. Крендели из обогащённой пшеничной муки могут содержать больше железа, витаминов группы B и кальция.