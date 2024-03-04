Диетолог объяснила, помогает ли ежедневное употребление оливкового масла сбросить вес

Помимо этого, оливковое масло — это жир, в котором больше калорий на грамм, чем в других макронутриентах. Это тоже может способствовать увеличению веса. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, взрослые должны получать из жиров от 20% до 35% ежедневных калорий.

Тем не менее жир хорошо насыщает. Это может способствовать уменьшению общего количества калорий, которые вы потребляете в день. Кроме того, оливковое масло придаёт вкус блюдам, что поможет вам придерживаться здоровой диеты. Также в этом масле много мононенасыщенных жиров, антиоксидантов.

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