Диетолог объяснила, помогает ли интуитивное питание сбросить вес

Интуитивное питание — это способ питания, который побуждает прислушиваться к естественным сигналам голода и сытости. Идея его состоит в том, что вам нужно есть, когда вы голодны, и прекращать, когда почувствуете сытость.

В основе интуитивного питания лежат 10 принципов. К ним относятся отказ от диетического мышления (от идеи, что нужно следовать диетам, чтобы быть здоровым), уважение чувства голода и сытости и пр.

Цель такого варианта питания — примириться с едой, позволяя себе наслаждаться всеми её видами, не разделяя их на плохие и хорошие.