Диетолог объяснила, помогает ли костный бульон похудеть

Костный бульон содержит много воды и электролитов. Это позволяет поддерживать водный баланс в организме.

Ещё одно преимущество костного бульона для здоровья — это поддержание состояния костей и суставов. В костном бульоне есть магний, фосфор и кальций, которые важны для плотности и прочности костей. Если готовить костный бульон медленно, это позволит получить из него хондроитин и глюкозамин (питательные вещества, способствующие улучшению здоровья суставов).

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