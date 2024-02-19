Диетолог объяснила, сколько клетчатки нужно есть для похудения

Клетчатка хороша тем, что усиливает чувство сытости. В результате вы в целом будете меньше есть и вам станет проще контролировать свой вес.

Помимо этого, клетчатка регулирует уровень сахара в крови и поддерживает постоянное высвобождение энергии. Она замедляет усвоение питательных веществ, предотвращает резкие скачки уровня глюкозы.