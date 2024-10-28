Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чай

Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чайВ том числе по сравнению с кофе
Кофеина в зелёном чае содержится меньше, чем в кофе и других напитках с кофеином. При этом количество этого вещества зависит от сорта чая. В среднем чашка зелёного чая содержит 3 ккал и около 29 мг кофеина.
Кофеин связывают с улучшением настроения и повышением бдительности. Также он положительно влияет на работу мозга, обмен веществ, а также производительность во время занятий спортом.
Зелёный чай содержит гораздо меньше кофеина, чем кофе. Одна чашка кофе даёт около 133 мг этого вещества, а чашка зелёного чая — 29 мг. При этом в эспрессо, например, около 320 мг кофеина на порцию.
Из чашки чёрного чая можно получить 47 мг кофеина. Это тоже больше, чем в зелёном чае. Газировки могут содержать от 23 до 27 мг кофеина на порцию, а энергетики — от 72 до 80 мг.