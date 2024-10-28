Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 октября 2024, 22:30
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Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чай

В том числе по сравнению с кофе
Зелёный чай получают из листьев куста Camellia sinensis. Этот вид чай подвергается меньшей обработке и богат антиоксидантами.
Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чай
© AmwayNow

Кофеина в зелёном чае содержится меньше, чем в кофе и других напитках с кофеином. При этом количество этого вещества зависит от сорта чая. В среднем чашка зелёного чая содержит 3 ккал и около 29 мг кофеина.

Кофеин связывают с улучшением настроения и повышением бдительности. Также он положительно влияет на работу мозга, обмен веществ, а также производительность во время занятий спортом.

Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чай
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Зелёный чай содержит гораздо меньше кофеина, чем кофе. Одна чашка кофе даёт около 133 мг этого вещества, а чашка зелёного чая — 29 мг. При этом в эспрессо, например, около 320 мг кофеина на порцию.

Из чашки чёрного чая можно получить 47 мг кофеина. Это тоже больше, чем в зелёном чае. Газировки могут содержать от 23 до 27 мг кофеина на порцию, а энергетики — от 72 до 80 мг.