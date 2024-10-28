Диетолог объяснила, сколько кофеина содержит зелёный чай

Кофеина в зелёном чае содержится меньше, чем в кофе и других напитках с кофеином. При этом количество этого вещества зависит от сорта чая. В среднем чашка зелёного чая содержит 3 ккал и около 29 мг кофеина.

Кофеин связывают с улучшением настроения и повышением бдительности. Также он положительно влияет на работу мозга, обмен веществ, а также производительность во время занятий спортом.