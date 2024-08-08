Диетолог объяснила, улучшает ли напиток с ромашкой сон

Некоторые исследования показывают, что чай с ромашкой улучшает общее качество сна, особенно у пожилых и у людей с хронической бессонницей. Его мягкий седативный эффект успокаивает нервную систему, снижает уровень стресса и беспокойство.

Также известно, что ромашковый чай отлично успокаивает желудочно-кишечные расстройства, такие как несварение и вздутие живота. Наконец, ромашка обладает противовоспалительными свойствами.

Выпейте чай с ромашкой примерно за 30 минут до сна. Так вы сможете ощутить успокаивающий эффект этого напитка.

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