Диетолог объяснила, в чём разница между индексом массы тела и процентом жира в организме и что важнее для похудения

Индекс массы тела (ИМТ) представляет собой метод категоризации людей на основе их веса по отношению к росту. У человека, согласно этому методу, может быть недостаточный, нормальный, избыточный вес или ожирение. Для расчёта ИМТ нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

При этом ИМТ не учитывает соотношение жира и мышц в организме. Поэтому человек может иметь спортивное телосложение, но быть тучным, согласно этому способу измерения.