Диетолог перечислил лучшие ферментированные продукты для здоровья мозга

Мисо. Эта пикантная паста содержит пробиотики, которые стимулируют работу мозга. Исследования показали, что ежедневное употребление соевых продуктов (в том числе мисо) связано с более низким риском снижения когнитивных способностей и улучшением когнитивных показателей.

Темпе. В этой пище есть ацетилхолин, который благотворно влияет на работу памяти.

Кефир. Участники одного исследования, употребляющие 1 чашку кефира ежедневно в течение четырех недель, продемонстрировали улучшение реляционной памяти. Она представляет собой способность запоминать и связывать информацию о людях, местах, событиях и объектах. Также у этих людей был повышенный уровень лактобактерий в кишечнике.

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