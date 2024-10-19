Диетолог перечислил лучшие ферментированные продукты для здоровья мозга

Диетолог перечислил лучшие ферментированные продукты для здоровья мозгаВот что точно стоит добавить в ежедневный рацион
Йогурт. Этот продукт универсален. Также он содержит пробиотики (полезные бактерии), поддерживающие здоровый микробиом кишечника. Йогурт участвует в выработке нейротрансмиттеров, уменьшает воспаление, даёт необходимые организму питательные вещества.
Кимчи. Оно не только вкусное, но и является источником пробиотиков. Исследования демонстрируют, что определённые полезные бактерии в кимчи улучшают когнитивные функции, могут снижать риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Кроме пробиотиков, в этом блюде много витамина К, поддерживающего остроту ума, и антиоксидантов.
Комбуча. Этот напиток помогает сбалансировать микробиом и увеличивает разнообразие полезных для здоровья бактерий. Также комбуча богата полифенолами, снижающими уровень окислительного стресса, предотвращающими развитие заболеваний.
Мисо. Эта пикантная паста содержит пробиотики, которые стимулируют работу мозга. Исследования показали, что ежедневное употребление соевых продуктов (в том числе мисо) связано с более низким риском снижения когнитивных способностей и улучшением когнитивных показателей.
Темпе. В этой пище есть ацетилхолин, который благотворно влияет на работу памяти.
Кефир. Участники одного исследования, употребляющие 1 чашку кефира ежедневно в течение четырех недель, продемонстрировали улучшение реляционной памяти. Она представляет собой способность запоминать и связывать информацию о людях, местах, событиях и объектах. Также у этих людей был повышенный уровень лактобактерий в кишечнике.
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