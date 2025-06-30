Диетолог перечислил лучшие продукты с противовоспалительными жирами

Скумбрия. Эта жирная рыба - источник кислот ЭПК и ДГК. Результаты одного исследования показали, что диеты, содержащие много жирной рыбы, эффективно снижают уровень С-реактивного белка в плазме. Это маркер воспаления и признак будущих проблем с сердцем и сосудами. Всего один кусок весом 85 г содержит значительное количество кальция, витамина А, D, холина.

Оливковое масло. Оно по сравнению с другими растительными маслами содержит много мононенасыщенных жиров, снижающих уровень «плохого» холестерина в крови и повышающих уровень «хорошего» холестерина. Согласно другим данным, употребление более половины столовой ложки оливкового масла в день снижает вероятность развития болезней сердца.

Тёмный шоколад. Антиоксиданты флавонолы в его составе известны тем, что борются с воспалением. Олеиновая кислота составляет также 33% тёмного шоколада. Она уменьшает воспаление, активизирует иммунную систему.

Авокадо. Это источник мононенасыщенных жиров. Научные данные показывают, что люди которые придерживаются средиземноморской диеты, богатой такими жирами, имеют более низкий уровень воспаления, чем те, кто следует типичной западной диете.