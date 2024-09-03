Диетолог перечислила лучшие замороженные продукты для улучшения уровня сахара в крови

Замороженная брокколи. Эта капуста содержит много питательных веществ и клетчатки. В каждой чашке замороженной брокколи — более 5 г клетчатки. Также в брокколи есть сульфорафан, позволяющий контролировать уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.

Замороженный шпинат. Одна чашка такого варёного шпината имеет 8 г клетчатки. Можете добавлять его в супы, рагу, киши, оладьи, соусы.

Замороженная капуста кале. Из одной чашки варёной замороженной кале вы получите почти 4 г клетчатки. Также она содержит кверцетин и кемпферол, снижающие уровень глюкозы в крови и улучшающие чувствительность к инсулину.

Замороженная кукуруза. При умеренном употреблении зёрна кукурузы имеют низкий или умеренный гликемический индекс. Из одной чашки варёной замороженной кукурузы вы можете получить 4 г клетчатки.

Замороженный рис с цветной капустой. Каждая порция сырой цветной капусты весом 85 г содержит 2 г клетчатки и 4 г углеводов.