Диетолог перечислила лучшие замороженные продукты для улучшения уровня сахара в крови

Диетолог перечислила лучшие замороженные продукты для улучшения уровня сахара в кровиИх тоже стоит покупать
Замороженная брокколи. Эта капуста содержит много питательных веществ и клетчатки. В каждой чашке замороженной брокколи — более 5 г клетчатки. Также в брокколи есть сульфорафан, позволяющий контролировать уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.
Замороженный шпинат. Одна чашка такого варёного шпината имеет 8 г клетчатки. Можете добавлять его в супы, рагу, киши, оладьи, соусы.
Замороженная капуста кале. Из одной чашки варёной замороженной кале вы получите почти 4 г клетчатки. Также она содержит кверцетин и кемпферол, снижающие уровень глюкозы в крови и улучшающие чувствительность к инсулину.
Замороженная кукуруза. При умеренном употреблении зёрна кукурузы имеют низкий или умеренный гликемический индекс. Из одной чашки варёной замороженной кукурузы вы можете получить 4 г клетчатки.
Замороженный рис с цветной капустой. Каждая порция сырой цветной капусты весом 85 г содержит 2 г клетчатки и 4 г углеводов.
Замороженные ягоды. В среднем на чашку они дают 3 г клетчатки.
Замороженное авокадо. Оно богато полезными для сердца ненасыщенными жирами. ½ стакана авокадо в замороженном виде содержит 4 г клетчатки.
Замороженная рыба. Белок помогает замедлить пищеварение и притупляет всасывание углеводов и сахара. Благодаря этому вы можете стабилизировать уровень глюкозы в крови. Лучше всего покупать треску и лосося.
Замороженные креветки. Они быстро размораживаются и при этом богаты белком. В 85 г варёных креветок — 20 г белка.
Замороженные очищенные соевые бобы эдамаме. В одной чашке таких бобов — 18 г белка и 8 г клетчатки.
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