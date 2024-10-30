Диетолог перечислила основные преимущества для здоровья яблок

Диетолог перечислила основные преимущества для здоровья яблокЭто одни из самых популярных фруктов
Антиоксидантное действие. В яблоках содержатся витамины С и Е. Исследования показывают, что регулярное употребление этих фруктов повышает антиоксидантную активность в организме. Также благодаря антиоксидантам в яблоках может снизиться риск возникновения некоторых болезней, включая сердечные заболевания.
Поддержание здоровья сердца. Один обзор показал, что яблоки помогают улучшить уровень общего холестерина и ЛПНП («плохого»). В ходе другого обзора учёные обнаружили, что эти продукты оказывают противовоспалительное действие.
Контроль веса. Благодаря яблокам вы сможете достичь рекомендуемого потребления фруктов и овощей. Употребление большего количества фруктов и овощей связывают с лучшим контролем веса. Также ещё одна работа показала, что повышенное потребление яблок привело к потере веса как у людей, так и у животных. Особенно заметен эффект был у добровольцев с избыточным весом.
Профилактика диабета. Различные исследования продемонстрировали, что яблоки сразу после употребления снижают уровень сахара в крови. Также их потребление было связано с более низкими показателями гестационного диабета у беременных.
Улучшение пищеварения. Полифенолы и клетчатка в яблоках действуют как пребиотики. Они способствуют росту «хороших» бактерий в кишечнике и поддерживают их здоровье.
Поддержание здоровья костей. Кальций и калий входит в состав яблок. Эти вещества связаны с более низким риском развития остеопороза. Также было показано, что потребление фруктов в целом снижает риск переломов костей. А если есть больше овощей и фруктов в целом, то это может улучшить минеральную плотность костей.
Гидратация. Яблоки на 80−89% состоят из воды. Также они содержат электролиты, включая кальций, калий, магний и натрий. Эти вещества нужны для поддержания водного баланса в организме.
Улучшение здоровья кожи. В конце одного 12-недельного исследования взрослые женщины, которые принимали таблетки с яблочными полифенолами, заметили сильное уменьшение пигментации кожи, вызванной ультрафиолетовым облучением. Некоторые работы показывают, что яблоки могут помочь предотвратить покраснение кожи из-за нианина.
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