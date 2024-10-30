Диетолог перечислила основные преимущества для здоровья яблок

Антиоксидантное действие. В яблоках содержатся витамины С и Е. Исследования показывают, что регулярное употребление этих фруктов повышает антиоксидантную активность в организме. Также благодаря антиоксидантам в яблоках может снизиться риск возникновения некоторых болезней, включая сердечные заболевания.

Поддержание здоровья сердца. Один обзор показал, что яблоки помогают улучшить уровень общего холестерина и ЛПНП («плохого»). В ходе другого обзора учёные обнаружили, что эти продукты оказывают противовоспалительное действие.

Контроль веса. Благодаря яблокам вы сможете достичь рекомендуемого потребления фруктов и овощей. Употребление большего количества фруктов и овощей связывают с лучшим контролем веса. Также ещё одна работа показала, что повышенное потребление яблок привело к потере веса как у людей, так и у животных. Особенно заметен эффект был у добровольцев с избыточным весом.

Профилактика диабета. Различные исследования продемонстрировали, что яблоки сразу после употребления снижают уровень сахара в крови. Также их потребление было связано с более низкими показателями гестационного диабета у беременных.