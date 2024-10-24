Диетолог перечислила продукты, в которых витамина D больше, чем в яйцах

Форель. В 85 г этой рыбы содержится 645 МЕ витамина D. Это 108% от суточной нормы. Также форель богата высококачественным белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Лосось. Из 85 г варёного лосося вы получите 570 МЕ витамина D. Это составляет 95% суточной нормы. При этом в лососе много омега-3, которые поддерживают здоровье мозга, сердца, уменьшают воспаление.

Грибы (подвергнутые воздействию УФ-излучения). ½ стакана этих грибов содержат 366 МЕ витамина D (61% суточной нормы). Это один из немногих растительных источников данного витамина.