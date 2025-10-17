Диетолог порекомендовала женщинам после 50 лет больше ходить

Диетолог порекомендовала женщинам после 50 лет больше ходитьЭто поможет оставаться здоровыми с возрастом
Вот как послеобеденная прогулка поможет сохранить здоровье после 50 лет.
Поддержание работы сердца. Доказано, что физическая активность, в том числе быстрая ходьба, снижает артериальное давление и повышает уровень "хорошего" холестерина. Это улучшает здоровье сердца в долгосрочной перспективе и способствует общему благополучию.
Контроль уровня сахара в крови. Менопаузу и более старший возраст связывают с более высоким риском развития диабета 2 типа. К счастью, поддержать здоровый уровень сахара в крови может обычная прогулка после еды.
Повышение уровня энергии. Одно исследование показало, что регулярные физические упражнения, включая ходьбу, снижают утомляемость.
Снижение риска развития остеопороза. Известно, что остеопорозом страдает каждая пятая женщина старше 50 лет. Ходьба же помогает укрепить кости: исследования показывают, что у людей, которые много ходят, вероятность развития остеопороза ниже, чем у менее активных.
