Диетолог порекомендовала женщинам после 50 лет больше ходить

Вот как послеобеденная прогулка поможет сохранить здоровье после 50 лет.

Поддержание работы сердца. Доказано, что физическая активность, в том числе быстрая ходьба, снижает артериальное давление и повышает уровень "хорошего" холестерина. Это улучшает здоровье сердца в долгосрочной перспективе и способствует общему благополучию.

Контроль уровня сахара в крови. Менопаузу и более старший возраст связывают с более высоким риском развития диабета 2 типа. К счастью, поддержать здоровый уровень сахара в крови может обычная прогулка после еды.