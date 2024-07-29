Диетолог предупредила о вреде кофе для здоровья

Известно, что кофе снижает вероятность развития рака и других болезней печени, болезни Паркинсона, диабета 2 типа. Есть у него и другие преимущества для здоровья. Однако в некоторых случаях он приносит больше вреда, чем пользы.

Например, если в кофе добавить молоко, сливки, сахар, то калорийность напитка увеличится. Также не рекомендуется пить кофе во время приёма пищи или сразу после этого, иначе может ухудшиться всасывание железа и цинка. Лучше после приёма пищи перед чашкой тёмного напитка подождите 45 минут.

Также нельзя пить кофе с утра натощак. Исследования показывают, что это повышает уровень сахара в крови за первом приёмом пищи на 50%, может привести к расстройству желудка, бессоннице, нервозности.