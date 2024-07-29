Диетолог предупредила о вреде кофе для здоровья

Диетолог предупредила о вреде кофе для здоровьяБудьте осторожны
Известно, что кофе снижает вероятность развития рака и других болезней печени, болезни Паркинсона, диабета 2 типа. Есть у него и другие преимущества для здоровья. Однако в некоторых случаях он приносит больше вреда, чем пользы.
Например, если в кофе добавить молоко, сливки, сахар, то калорийность напитка увеличится. Также не рекомендуется пить кофе во время приёма пищи или сразу после этого, иначе может ухудшиться всасывание железа и цинка. Лучше после приёма пищи перед чашкой тёмного напитка подождите 45 минут.
Также нельзя пить кофе с утра натощак. Исследования показывают, что это повышает уровень сахара в крови за первом приёмом пищи на 50%, может привести к расстройству желудка, бессоннице, нервозности.
Согласно результатам научных работ, безопасное для взрослых количество кофеина — 300 мг в сутки. Это около 3−4 чашек кофе. Беременным же нужно пить 200 мг в день.
При избыточном потреблении кофе будьте готовы к проблемам с пищеварительной системой. В больших количествах этот напиток способен раздражать слизистую желудка.
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