Диетолог раскрыл секрет снижения холестерина без лекарственных препаратов

Диетолог Дюрдане Кескинер напомнил, что есть два вида холестерина. Один положительно влияет на организм (ЛПВП), второй - отрицательно (ЛПНП). Их количество в идеале должно быть примерно равным. Значительное повышение уровня "плохого" холестерина в сочетании с множеством других факторов (высокий уровень глюкозы, излишний вес и др.) может привести к сердечному приступу.

Чтобы этого избежать, специалист советует правильно питаться, заниматься спортом, поддерживать свой вес (или худеть, если нужно) и следить за количеством холестерина. Так, максимально допустимая норма холестерина - 200 мг/100 мл.

При составлении рациона стоит придерживаться следующих пунктов:

Употребляйте большого количества воды ежедневно.