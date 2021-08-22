Диетолог раскрыл секрет снижения холестерина без лекарственных препаратов

Диетолог раскрыл секрет снижения холестерина без лекарственных препаратовНужно лишь соблюдать несколько правил
Диетолог Дюрдане Кескинер напомнил, что есть два вида холестерина. Один положительно влияет на организм (ЛПВП), второй - отрицательно (ЛПНП). Их количество в идеале должно быть примерно равным. Значительное повышение уровня "плохого" холестерина в сочетании с множеством других факторов (высокий уровень глюкозы, излишний вес и др.) может привести к сердечному приступу.
Чтобы этого избежать, специалист советует правильно питаться, заниматься спортом, поддерживать свой вес (или худеть, если нужно) и следить за количеством холестерина. Так, максимально допустимая норма холестерина - 200 мг/100 мл.
При составлении рациона стоит придерживаться следующих пунктов:
- Употребляйте большого количества воды ежедневно.
- Сократите количество продуктов, богатых жирами. Например, маргарина, сала. Также лучше включить в рацион ненасыщенные жиры.
- Ешьте нежирные молочные продукты и пейте нежирное молоко.
- Откажитесь от жареной пищи и фастфуда.
- Исключите колбасные изделия и жирное мясо.
- Ешьте больше продуктов, содержащих клетчатку.
- Регулярно употребляйте яблоки, груши, грейпфруты, фундук, грецкие орехи, миндаль, бобовые, овсяные отруби, семена льна, цельнозерновой хлеб, рыбу, репчатый лук, чеснок, оливковое масло, а также пейте чёрный и зелёный чай.
Полезным окажется и смузи с авокадо. Для этого один фрукт смешивают в блендере с семенами чиа или миндалём, овсом, рисом, стаканом молока (обезжиренного, соевого или безлактозного) и любыми другими ингредиентами на выбор.