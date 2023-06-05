Диетолог рассказал о пяти лучших завтраках для снижения холестерина

Для тех, кто хочет на завтрак что-то более лёгкое, подойдёт греческий йогурт. В нём много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте. Выбирайте при этом простые или нежирные сорта.

Если хотите чем-то перекусить, то возьмите цельнозерновые тосты. Отдавайте предпочтение не белому хлебу, а именно цельнозерновому, так как в нём больше клетчатки и вы будете себя чувствовать более сытым. Также можете намазать ломтик такого хлеба миндальным маслом или нежирным сливочным сыром и добавить к этому авокадо.

Наконец, хорошим вариантом для завтрака будет смузи. Возьмите в качестве основы для него йогурт или обезжиренное молоко, добавьте к нему свежие или замороженные фрукты, шпинат, семена чиа, чтобы получить клетчатку и белок.

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