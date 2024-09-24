Диетолог рассказала, что происходит с нашим телом, когда мы регулярно едим оливки

Они богаты антиоксидантами. Это полифенолы. Согласно исследованиям, они могут защищать от болезней сердца и рака, способны поддерживать остроту ума с возрастом.

Они могут улучшить здоровье вашего кишечника. Всё потому, что в оливках много клетчатки.

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