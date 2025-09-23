Диетолог рассказала, как арбуз влияет на пищеварение

Благодаря употреблению арбуза вы будете легче и регулярнее ходить "по-большому". Этот фрукт состоит из воды примерно на 93%, что размягчает стул и облегчает дефекацию.

Арбуз - это также хороший источник клетчатки. Одна долька содержит 1,14 г этого вещества. Даже небольшое количество клетчатки увеличивает объём стула и помогает ему проходить через кишечник.