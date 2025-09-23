Диетолог рассказала, как арбуз влияет на пищеварение

Диетолог рассказала, как арбуз влияет на пищеварениеОб этом важно знать
Благодаря употреблению арбуза вы будете легче и регулярнее ходить "по-большому". Этот фрукт состоит из воды примерно на 93%, что размягчает стул и облегчает дефекацию.
Арбуз - это также хороший источник клетчатки. Одна долька содержит 1,14 г этого вещества. Даже небольшое количество клетчатки увеличивает объём стула и помогает ему проходить через кишечник.
У некоторых людей из-за употребления большого количества арбуза может возникнуть диарея или расстройство желудка. Это связано с тем, что в нём содержится фруктоза, которая плохо усваивается. Особенно чувствительными к ней могут быть люди с синдромом раздражённого кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.