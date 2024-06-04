Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить вес

Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить весЭтот план питания популярен среди худеющих и любителей фитнеса
Чередование углеводов предполагает употребление большего количества углеводов в одни дни и меньшего в другие. Это позволяет ускорить метаболизм, сжечь жир и поддержать мышечную силу. В дни с высоким потреблением углеводов мышцы и печень наполняются гликогеном, который поддерживает активный обмен веществ. Также в этом случае происходит высвобождение инсулина, наращивание мышечной массы.
Главная цель в дни с низким содержанием углеводов — сжигание жира. Это заставляет организм использовать накопленный жир для получения энергии вместо углеводов. Более низкие уровни инсулина помогают вашему организму переключиться на сжигание жира, что со временем приводит к его потере.
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