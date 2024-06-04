Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить вес

Главная цель в дни с низким содержанием углеводов — сжигание жира. Это заставляет организм использовать накопленный жир для получения энергии вместо углеводов. Более низкие уровни инсулина помогают вашему организму переключиться на сжигание жира, что со временем приводит к его потере.

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