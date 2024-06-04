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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июня 2024, 00:00
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Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить вес

Этот план питания популярен среди худеющих и любителей фитнеса
При чередовании углеводов дни с высоким и низким потреблением углеводов сменяют друг друга. Это нужно для ускорения метаболизма, сжигания жира и улучшения общего состояния здоровья. Но как именно это работает?
Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить вес
© MindBodyGreen

Чередование углеводов предполагает употребление большего количества углеводов в одни дни и меньшего в другие. Это позволяет ускорить метаболизм, сжечь жир и поддержать мышечную силу. В дни с высоким потреблением углеводов мышцы и печень наполняются гликогеном, который поддерживает активный обмен веществ. Также в этом случае происходит высвобождение инсулина, наращивание мышечной массы.

Диетолог рассказала, как чередование углеводов помогает снизить вес
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Главная цель в дни с низким содержанием углеводов — сжигание жира. Это заставляет организм использовать накопленный жир для получения энергии вместо углеводов. Более низкие уровни инсулина помогают вашему организму переключиться на сжигание жира, что со временем приводит к его потере.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.