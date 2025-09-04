Диетолог рассказала, как долго можно хранить яйца

Охлаждённые сырые яйца в скорлупе можно хранить три-пять недель, охлаждённые сырые яичные белки - два-пять дней, охлаждённые сваренные вкрутую яйца - неделю, замороженные сырые яичные белки - год.

Также есть несколько способов определить, не испортилось ли яйцо.

Проверьте даты на упаковке. Старайтесь покупать яйца, которые были упакованы позже.

Срок годности - это последний день наивысшего качества яйца. При этом если он истёк, то это не всегда значит, что продукт испорчен.

Тест на плавучесть. Поместите яйца в кастрюлю с водой. Менее качественные из них должны всплыть.

Запах. У испорченных яиц есть неприятный запах как в сыром, так и варёном виде.