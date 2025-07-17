Диетолог рассказала, как естественным образом устранить дефицит железа в организме

При этом многие случаи нехватки железа можно предотвратить при помощи изменения ежедневных привычек. Особенно при помощи питания. Начните с добавления в рацион большего количества продуктов, содержащих железо. Это бобовые, зелёные листовые овощи, семена, орехи, обогащённые железом сухие завтраки. Если вы едите продукты животного происхождения, то полезно будет потреблять умеренное количество красного мяса (в среднем 70 г в сутки). Если же вы придерживаетесь в основном растительной диеты - попробуйте сочетать богатые железом продукты с источниками витамина С. Это позволит организму эффективнее усваивать железо.

Будьте осторожны при употреблении чая или кофе, так как они могут препятствовать усвоению железа (если вы пьёте их вместе с продуктами, содержащими железо). Если вы принимаете пищевые добавки с железом, то улучшить их усвоение может источник витамина С (например, апельсиновый сок).

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