Диетолог рассказала, как можно сделать любимые блюда полезнее для здоровья

Выпекайте вместо жарки. Регулярное употребление жареной во фритюре еды связано с более высоким риском возникновения болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения. Для выпечки требуется обычно меньше масла, чем для жарки, при этом она формирует хрустящую корочку у блюд. Также вы можете для жарки использовать аэрофритюрницу. Это точно хороший вариант.

Готовьте дома. Согласно одному исследованию, люди, которые употребляли домашнюю еду более пяти раз в неделю, получали больше овощей и фруктов ежедневно по сравнению с теми, кто питался дома реже. Также у них было на 28% меньше шансов на избыточный индекс массы тела и на 24% меньше шансов иметь слишком много жира.

Используйте ингредиенты с низким содержанием натрия. Вы можете также заменить половину соли или всю её на свежие травы и специи: чеснок, базилик или розмарин.