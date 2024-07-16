Диетолог рассказала, как восстановиться после выходных с вредной пищей

Подумайте о планировании питания. Начните с малого. Выберите два или три приёма пищи, которые хотите запланировать. Можете приготовить для этих приёмов пищи одно большое блюдо.

Запаситесь полезными закусками, которые можно взять с собой. Это могут быть предварительно очищенные дольки апельсина с очищенными фисташками, стаканчик йогурта с ягодами, сырные палочки с крекерами или молодая морковь с чашкой хумуса.

Отдайте приоритет воде. Перед кофе с утра выпейте стакан воды. Также берите воду с собой, когда пойдёте на улицу.

Выйдите на прогулку. Если вы не можете гулять, то совместите ходьбу по беговой дорожке с просмотром любимого телешоу. Также вместо этого можете записаться на фитнес.

Соблюдайте гигиену сна. Каждую ночь спите 7−9 часов. Известно, что качественный сон улучшает настроение, снижает уровень стресса, помогает избежать нездоровых привычек в еде.