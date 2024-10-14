Диетолог рассказала, какую пользу нашему организму приносят гранаты

Источник антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Они снижают маркеры воспаления и защищают клетки от повреждения. Одно небольшое исследование показало, что у людей, которые пили гранатовый сок ежедневно в течение 15 дней, снизился уровень воспалительного маркера С-реактивного белка (СРБ) и было меньше признаков повреждения мышц.

Улучшает восстановление после тренировок. Результаты исследования с участием элитных тяжелоатлетов продемонстрировали, что у тех, кто пил гранатовый сок перед тренировками, снизился уровень маркера окислительного стресса малондиальдегида. Также был обнаружен повышенный уровень активности антиоксидантных ферментов.