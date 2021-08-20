Диетолог рассказала о генах ожирения у определённых категорий людей

Диетолог рассказала о генах ожирения у определённых категорий людейИх несколько
По словам специалиста, существует специальный ген FTO ("ген ожирения"), который отвечает за выработку лептина и грелина - гормонов, дающих ощущение сытости. Если этих гормонов много, то вы быстро наедаетесь, если мало, то, соответственно, наоборот.
Кроме того, есть ген, контролирующий аппетит. Это MC4R, через который в мозг поступает информация о том, что есть больше не нужно.
Если FTO и MC4R функционируют неправильно, то человек может много есть и быстро набирать вес, что в итоге способно привести к ожирению. Эксперт советует: чтобы этого не случалось, пытайтесь есть медленно, тщательно пережёвывая пищу. Наиболее эффективной окажется в этом случае диета с большим содержанием белка.
Ещё есть FABP2 - ген, который связан с усвоением в организме животных жиров (это такие продукты, как сливочное масло, мясо, все молочные продукты, творог, сметана, сыр). При наборе веса даже после маленькой порции нужно задуматься о работе названного гена. Если он функционирует не так, как надо, то усваиваться жиров будет больше.
Рецептор CD36 показывает, насколько вы любите жирную пищу. При его неправильной работе у человека будет сильная тяга к таким продуктам.
Последний ген - ADRB3 (β3-адренорецептор). Он позволяет сбрасывать вес при физической активности. Если весь снижается очень медленно, а в зал вы ходите постоянно, то причина, скорее всего, в "поломке" этого гена. Главное в этом случае - включить в ежедневное расписание интенсивные тренировки и не есть много углеводов вечером.
В целом диетолог отмечает, что чем больше неверно работающих генов, тем выше вероятность переедания и ожирения. Но даже в этом случае вполне можно держать себя в форме.