Диетолог рассказала о генах ожирения у определённых категорий людей

По словам специалиста, существует специальный ген FTO ("ген ожирения"), который отвечает за выработку лептина и грелина - гормонов, дающих ощущение сытости. Если этих гормонов много, то вы быстро наедаетесь, если мало, то, соответственно, наоборот.

Кроме того, есть ген, контролирующий аппетит. Это MC4R, через который в мозг поступает информация о том, что есть больше не нужно.

Если FTO и MC4R функционируют неправильно, то человек может много есть и быстро набирать вес, что в итоге способно привести к ожирению. Эксперт советует: чтобы этого не случалось, пытайтесь есть медленно, тщательно пережёвывая пищу. Наиболее эффективной окажется в этом случае диета с большим содержанием белка.