Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьям

Благодаря ягодам в замороженном виде хлопья останутся холодными и приобретут сладость. Это простой способ сделать это блюдо сытным и питательным.

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