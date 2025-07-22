Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьям

Опубликовано 22 июля 2025, 19:301 мин.
Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьямЭто отличный вариант завтрака
Один из способов сделать овсяные хлопья вкуснее и полезнее - добавить к ним немного замороженных ягод. Так считает Джессика Болл, магистр наук и лицензированный диетолог.
Замороженные ягоды содержат много клетчатки и антиоксидантов. Клетчатка хорошо насыщает, полезна для здоровья кишечника, сердца, мозга, а антиоксиданты борются с воспалением и защищают клетки от повреждений.
Благодаря ягодам в замороженном виде хлопья останутся холодными и приобретут сладость. Это простой способ сделать это блюдо сытным и питательным.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова