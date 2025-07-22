Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 19:30
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Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьям

Это отличный вариант завтрака
Один из способов сделать овсяные хлопья вкуснее и полезнее - добавить к ним немного замороженных ягод. Так считает Джессика Болл, магистр наук и лицензированный диетолог.
Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьям
© Barefeet In The Kitchen

Замороженные ягоды содержат много клетчатки и антиоксидантов. Клетчатка хорошо насыщает, полезна для здоровья кишечника, сердца, мозга, а антиоксиданты борются с воспалением и защищают клетки от повреждений.

Диетолог рассказала о пользе для здоровья добавления ягод к овсяным хлопьям
© Images: Getty Images. EatingWell design

Благодаря ягодам в замороженном виде хлопья останутся холодными и приобретут сладость. Это простой способ сделать это блюдо сытным и питательным.

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