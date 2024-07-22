Диетолог рассказала, полезно ли для здоровья вяленое мясо

Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированная медсестра, дипломированный врач, сертифицированный врач-терапевт, сертифицированный терапевт, отметила, что вяленая говядина — это тонкие полоски мяса, которые были приправлены, замаринованы и высушены. Благодаря этому такое мясо хранится дольше.

Обычно для приготовления вяленой говядины её маринуют в смеси специй, соусов и т. п. Далее её сушат. В результате получается жёсткая, ароматная и долго хранящаяся закуска.

Вяленая говядина содержит белок, который поддерживает рост и восстановление мышц. Также в подобном мясе жира меньше, чем в других обработанных закусках. Это делает его более здоровой альтернативой, когда хочется чего-то пикантного.

Также вяленое мясо — источник железа, цинка, витамина B12 и других питательных веществ.