Диетолог рассказала, помогает ли «ледяная диета» сбросить вес

Лена Бакович, зарегистрированный диетолог из Top Nutrition Coaching, отмечает, что при ледяной диете в рацион включается больше продуктов, имеющих низкую температуру. Это лёд, а также любые холодные продукты и/или напитки, если они не превышают расчётную ежедневную потребность/дефицит калорий.

Некоторые считают, что благодаря снижению температуры тела при помощи пищи можно увеличить скорость метаболизма и его функций. Это может ускорить снижение веса.