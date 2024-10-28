Диетолог рассказала, помогает ли напиток с мелиссой похудеть

Диетолог рассказала, помогает ли напиток с мелиссой похудетьОн сейчас становится всё популярнее в интернете
В мелиссе содержатся флавоноиды. Эти вещества оказывают антиоксидантное действие и защищают от рака, вирусов, воспаления. Недавние исследования продемонстрировали, что мелисса положительно влияет на общий уровень холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. Но для этого её нужно принимать как растительное лекарственное средство, говорит Сара Китли из Top Nutrition Coaching.
Большинство рецептов напитка с мелиссой из соцсетей включают 1 чашку свежей травы мелиссы, 1 ст. л. свежего измельчённого имбиря, 1 ст. л. свежего измельчённого чеснока, 1 ст. л. свежего мёда, 1 ст. л. лимонного сока. Первым делом нужно добавить в 1,5 стакана кипятка траву мелиссы, имбирь и чеснок и дать смеси настояться 10 минут. После этого добавьте лимонный сок и мёд. Тщательно всё перемешайте и дайте остыть. Затем поставьте смесь в холодильник на три дня.
Рекомендуется употреблять полученную смесь в пропорции 1 ст. л. на один стакан воды.
Китли отмечает, что мелисса обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Они способствуют расслаблению кишечника, улучшению пищеварения, устранению вздутия живота.
При этом не хватает научных исследований, которые бы доказывали, что мелисса помогает сбросить вес. Но есть исследования на животных, связанные с этой темой. Одна работа показала, что экстракт мелиссы помог остановить ожирение у мышей с резистентностью к инсулину.
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