Диетолог рассказала, помогает ли напиток с мелиссой похудеть

В мелиссе содержатся флавоноиды. Эти вещества оказывают антиоксидантное действие и защищают от рака, вирусов, воспаления. Недавние исследования продемонстрировали, что мелисса положительно влияет на общий уровень холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. Но для этого её нужно принимать как растительное лекарственное средство, говорит Сара Китли из Top Nutrition Coaching.

Большинство рецептов напитка с мелиссой из соцсетей включают 1 чашку свежей травы мелиссы, 1 ст. л. свежего измельчённого имбиря, 1 ст. л. свежего измельчённого чеснока, 1 ст. л. свежего мёда, 1 ст. л. лимонного сока. Первым делом нужно добавить в 1,5 стакана кипятка траву мелиссы, имбирь и чеснок и дать смеси настояться 10 минут. После этого добавьте лимонный сок и мёд. Тщательно всё перемешайте и дайте остыть. Затем поставьте смесь в холодильник на три дня.

Рекомендуется употреблять полученную смесь в пропорции 1 ст. л. на один стакан воды.