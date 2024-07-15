Диетолог рассказала, помогает ли приём магния ускорить снижение веса

Перечисленные выше продукты также содержат много незаменимых питательных веществ. В том числе пищевые волокна — пребиотики, питающие полезные бактерии кишечника, уменьшающие слабовыраженное хроническое воспаление, влияющее на метаболизм глюкозы.

Кроме того, сами по себе добавки магния не могут вызвать потерю веса. Рассмотрите вместо этого все возможности здорового питания, активного образа жизни и управления стрессом. Это поможет вам поддерживать вес в норме.

Суточная норма магния — для лиц в возрасте 31 года и старше составляет 320 мг для женщин и 420 мг для мужчин. тем, кому от 19 до 30 лет, рекомендуется принимать 400 мг (мужчины) и 310 мг (женщины). Специалист отметила также, что приём 200−300 мг магния один или два раза в день поможет повысить уровень этого вещества в организме.

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