Диетолог рассказала, сколько белка нужно получать за один приём пищи

Дипломированный диетолог Габриэль Тафур и врач профилактической медицины Седрина Колдер объяснили, сколько белка необходимо получать за один приём пищи, чтобы избежать переедания. По их словам, это до 30 г. Если съесть больше протеина, то это не даст преимуществ для здоровья и может нагрузить почки.

Наш организм не запасает белок, как углеводы или жиры, поэтому его излишки обычно выводятся с мочой. При этом исследования показывают, что часть дополнительного белка может поддерживать рост мышц. Для тех, кто хочет набрать как можно больше мышечной массы, рекомендуется стремиться к потреблению примерно 20−40 г белка за один приём пищи.