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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 мая 2024, 03:00
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Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людям

Это зависит от различных факторов
Невозможно отрицать, что белок обладает множеством преимуществ для здоровья. Он подавляет чувство голода, ускоряет метаболизм, помогает нарастить мышечную массу. Зарегистрированный диетолог Бонни Тауб-Дикс объяснила, сколько белка в сутки нужно человеку.
Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людям
© TBRALNINA / GETTY IMAGES

Диетические рекомендации для американцев содержат следующие данные. Взрослые женщины должны каждый день потреблять около 46 г белка, взрослые мужчины — около 56 г. Но определённую роль в этом также играют возраст, пол, уровень активности и общее состояние здоровья.

Некоторым категориям людей белка требуется больше, чем остальным. Это беременные женщины, пожилые люди, спортсмены.

Один из самых важных факторов, влияющих на потребность в белке, — уровень активности. При сидячем образе жизни необходимо потреблять около 0,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Что касается очень активных людей, то им нужно получать около 1,2−2,0 г белка на 1 кг веса в день.

Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людям
© Shutterstock

Если же вы хотите сбросить вес, то минимальное потребление белка должно составлять 0,36 г на 1 фунт (0,45 кг) массы тела. Умеренное потребление — это от 0,6 до 0,8 г протеина на 1 фунт веса, повышенное — от 0,8 до 1,2 г на фунт. Последний вариант особенно полезен для худеющих.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.