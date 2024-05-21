Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людям

Диетические рекомендации для американцев содержат следующие данные. Взрослые женщины должны каждый день потреблять около 46 г белка, взрослые мужчины — около 56 г. Но определённую роль в этом также играют возраст, пол, уровень активности и общее состояние здоровья.

Некоторым категориям людей белка требуется больше, чем остальным. Это беременные женщины, пожилые люди, спортсмены.

Один из самых важных факторов, влияющих на потребность в белке, — уровень активности. При сидячем образе жизни необходимо потреблять около 0,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Что касается очень активных людей, то им нужно получать около 1,2−2,0 г белка на 1 кг веса в день.