Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людям

Диетолог рассказала, сколько белка в день нужно получать разным людямЭто зависит от различных факторов
Диетические рекомендации для американцев содержат следующие данные. Взрослые женщины должны каждый день потреблять около 46 г белка, взрослые мужчины — около 56 г. Но определённую роль в этом также играют возраст, пол, уровень активности и общее состояние здоровья.
Некоторым категориям людей белка требуется больше, чем остальным. Это беременные женщины, пожилые люди, спортсмены.
Один из самых важных факторов, влияющих на потребность в белке, — уровень активности. При сидячем образе жизни необходимо потреблять около 0,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки. Что касается очень активных людей, то им нужно получать около 1,2−2,0 г белка на 1 кг веса в день.
Если же вы хотите сбросить вес, то минимальное потребление белка должно составлять 0,36 г на 1 фунт (0,45 кг) массы тела. Умеренное потребление — это от 0,6 до 0,8 г протеина на 1 фунт веса, повышенное — от 0,8 до 1,2 г на фунт. Последний вариант особенно полезен для худеющих.
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