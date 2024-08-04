Диетолог рассказала, сколько витамина С нужно принимать для поддержания мышечной массы

Диетолог рассказала, сколько витамина С нужно принимать для поддержания мышечной массыЭтот витамин также нужен для роста и восстановления тканей
Существует несколько причин, по которым витамин С важен для сохранения мышечной массы.
Синтез коллагена. Коллаген имеет большое значение для сохранения целостности и восстановления связок, сухожилий и мышц.
Антиоксидантная защита. Витамин С снижает уровень окислительного стресса, предотвращает усталость и повреждение мышц.
Поддержание иммунитета. Витамин С участвует в работе иммунной системы. Благодаря этому вы быстрее восстанавливаетесь после тренировок.
Усвоение железа. Благодаря витамину С усваивается негемовое железо. Оно важно для транспортировки кислорода и производства энергии в мышцах.
Но сколько нужно получать витамина С, чтобы мышцы были в норме? Рекомендуемая суточная доза этого витамина зависит от пола. Взрослым мужчинам необходимо принимать 90 мг в день, а женщинам — 75 мг в день. Более высокие дозы (2000 мг) перед приёмом следует обсудить с врачом.
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