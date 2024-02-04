Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить каждый день для похудения

Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить каждый день для похуденияДа, обычная вода тоже помогает сбросить вес
Питьевая вода помогает быстрее сбросить вес за счёт трёх факторов.
Повышенное чувство сытости. Благодаря употреблению воды до и после приёма пищи вы будете потреблять меньше килокалорий.
Гидратация без калорий. Вода поможет вам поддерживать вес в норме.
Лучшая физическая работоспособность. Хорошая гидратация (насыщение организма водой) может способствовать сжиганию килокалорий во время тренировок.
Для женщин в сутки общее количество потребляемой воды составляет 11,5 чашек, для мужчин — около 15,5 чашек. Но эти цифры включают также и другие жидкости, которые вы получаете вместе с напитками и продуктами. Обычно из пищи человек получает около 20% воды.
Рекомендуется употреблять воду перед едой, после еды, в течение дня, перед, во время и после тренировки.
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