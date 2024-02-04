Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить каждый день для похудения

Питьевая вода помогает быстрее сбросить вес за счёт трёх факторов.

Повышенное чувство сытости. Благодаря употреблению воды до и после приёма пищи вы будете потреблять меньше килокалорий.

Гидратация без калорий. Вода поможет вам поддерживать вес в норме.

Лучшая физическая работоспособность. Хорошая гидратация (насыщение организма водой) может способствовать сжиганию килокалорий во время тренировок.