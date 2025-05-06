Диетолог развеяла популярные мифы о питании

Миф 1: для оптимального здоровья следует избегать углеводов. Углеводы - это основной источник энергии для тела. Богатые углеводами продукты с высоким содержанием клетчатки помогают также балансировать уровень сахара в крови, дают организму другие питательные вещества.

Миф 2: выжимание сока из фруктов и овощей — самый здоровый способ их употребления. В этом случае из плода удаляется клетчатка. Собственно, поэтому употребление цельных овощей и фруктов лучше насыщает, чем сок. Кроме того, для приготовления сока используется обычно больше продуктов, чем вы могли бы съесть в обычном виде.

Миф 3: все обработанные продукты вредны. Некоторые продукты проходят обработку для того, чтобы стать съедобными, чтобы их можно было безопасно хранить и т. п. К примеру, это готовые к употреблению семена и орехи, консервированная рыба, замороженные овощи, йогурт, оливковое масло, овёс, цельнозерновой хлеб.

Миф 4: приём пищи после 7 вечера приводит к набору веса. Независимо от времени приёма пищи набор веса происходит, когда вы потребляете калорий больше, чем сжигаете.

Миф 5: полезную еду можно найти только на прилавках продуктовых магазинов. По периметру многих продуктовых можно найти разные полезные продукты.