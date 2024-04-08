Диетолог сказала, какая диета лучше для похудения: низкооуглеводная или обезжиренная

Низкоуглеводные диеты позволяют стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить ощущение голода, снизить тягу к еде. Часто такие диеты предполагают увеличение потребления жиров и белков, что может усилить чувство сытости после еды. Это может привести к естественному снижению потребления калорий.

Некоторые исследования показывают, что низкоуглеводные диеты могут помочь вам быстрее сбросить лишние килограммы на первых порах. Другие же научные работы демонстрируют, что обе диеты (низкоуглеводная и с низким содержанием жиров) одинаково эффективны в долгосрочной перспективе. Поэтому выберите ту, что подойдёт именно вашему образу жизни.

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