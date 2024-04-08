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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 апреля 2024, 04:30
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Диетолог сказала, какая диета лучше для похудения: низкооуглеводная или обезжиренная

Вот в чём преимущества каждой
Диеты с низким содержанием жиров направлены на сокращение потребления жиров, в особенности «нездоровых» насыщенных. Вместе с тем низкоуглеводный рацион связан с отказом от углеводов для контроля уровня сахара в крови и сжигания жира.
Диетолог сказала, какая диета лучше для похудения: низкооуглеводная или обезжиренная
© ELENA VESELOVA/SHUTTERSTOCK

Диета с низким содержанием жиров может помочь снизить общее потребление калорий. Это важно для снижения веса в целом. Также вы будете себя чувствовать более сытым, употребляя низкокалорийную пищу. Более того, сокращение потребления насыщенных жиров может улучшить здоровье сердца и снизить риск возникновения хронических заболеваний.

Диетолог сказала, какая диета лучше для похудения: низкооуглеводная или обезжиренная
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Низкоуглеводные диеты позволяют стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить ощущение голода, снизить тягу к еде. Часто такие диеты предполагают увеличение потребления жиров и белков, что может усилить чувство сытости после еды. Это может привести к естественному снижению потребления калорий.

Некоторые исследования показывают, что низкоуглеводные диеты могут помочь вам быстрее сбросить лишние килограммы на первых порах. Другие же научные работы демонстрируют, что обе диеты (низкоуглеводная и с низким содержанием жиров) одинаково эффективны в долгосрочной перспективе. Поэтому выберите ту, что подойдёт именно вашему образу жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.