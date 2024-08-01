Диетолог составила список основных продуктов для похудения

Свежие продукты. Особенно важна для снижения веса клетчатка. Больше всего её содержится в ягодах, грушах, семенах граната, киви, маракуйе, гуаве, яблоках, манго, авокадо, шпинате, сладкой картошке, крестоцветных овощах, моркови, хумусе.

Постные белки. Вообще, белок лучше всего насыщает. Его стоит получать при похудении из рыбы (в тунце и лососе больше всего омега-3), креветок, курицы (в белом мясе без кожи меньше всего насыщенных жиров), фарша из индейки, постного говяжьего фарша (не менее 90% постного мяса), нежирных кусков говядины (верхняя часть вырезки, ростбиф, вырезка), нежирных кусков свинины (вырезка, отбивные), яиц и жидких яичных белков, тофу, мясных деликатесов (в них не должно быть нитратов), курицы-гриль.

Цельные зёрна. В них много клетчатки, а в некоторых вариантов бывает и белок. Ешьте для этого овсянку, коричневый рис, лебеду, сухую или консервированную фасоль, попкорн, лапшу на основе бобов, цельнозерновую муку, хлопья и гранолу без добавления сахара, крекеры без сахара, хлеб из цельнозерновой муки.