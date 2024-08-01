Диетолог составила список основных продуктов для похудения

Диетолог составила список основных продуктов для похуденияИх вам нужно добавить в рацион
Свежие продукты. Особенно важна для снижения веса клетчатка. Больше всего её содержится в ягодах, грушах, семенах граната, киви, маракуйе, гуаве, яблоках, манго, авокадо, шпинате, сладкой картошке, крестоцветных овощах, моркови, хумусе.
Постные белки. Вообще, белок лучше всего насыщает. Его стоит получать при похудении из рыбы (в тунце и лососе больше всего омега-3), креветок, курицы (в белом мясе без кожи меньше всего насыщенных жиров), фарша из индейки, постного говяжьего фарша (не менее 90% постного мяса), нежирных кусков говядины (верхняя часть вырезки, ростбиф, вырезка), нежирных кусков свинины (вырезка, отбивные), яиц и жидких яичных белков, тофу, мясных деликатесов (в них не должно быть нитратов), курицы-гриль.
Цельные зёрна. В них много клетчатки, а в некоторых вариантов бывает и белок. Ешьте для этого овсянку, коричневый рис, лебеду, сухую или консервированную фасоль, попкорн, лапшу на основе бобов, цельнозерновую муку, хлопья и гранолу без добавления сахара, крекеры без сахара, хлеб из цельнозерновой муки.
Полезные жиры. Это ненасыщенные жиры. Также они включают омега-3 жирные кислоты. Получить полезные жиры можно из орехов (обычные или слегка солёные), семян (в том числе чиа, льна, конопли), паст из орехов и семян (без сахара), оливкового и авокадового масла, консервированных сардин и анчоусов, тахини, заправок для салата (приготовленных из оливкового масла первого отжима и масла авокадо).
Молочные продукты и молочные альтернативы. Они считаются источником витамина D, кальция, белка, жира. Углеводов в них немного. Добавьте в свой рацион греческий йогурт (без сахара), творог, сыр, молоко (обезжиренное, 1%, 2% или цельное), соевое, миндальное и овсяное молоко, кефир.
Замороженная пища. Берите в таком виде фрукты (без добавления сахара), овощи, курицу (не панированную, не жареную), эдамаме, более полезные замороженные десерты.
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